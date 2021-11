Sanchez fuori per infortunio col Cile, di nuovo! Esce dopo il rosso a Vidal

Non è possibile: Sanchez si è di nuovo fermato per un infortunio. L’attaccante dell’Inter ha lasciato il campo dopo poco più di mezz’ora di Cile-Ecuador, partita dove già Vidal si è fatto espellere (vedi articolo).

DI NUOVO! – Come al solito Alexis Sanchez va a giocare col Cile e torna con un infortunio. Un disastro, l’ennesimo, che porta l’Inter a perdere il suo giocatore più pagato (in quanto a stipendio…) e che lo vedrà tornare con un problema fisico. Appena dopo la mezz’ora Sanchez si è accasciato a terra, toccandosi il ginocchio destro. Lo staff medico l’ha curato in campo, si è rialzato e si è subito portato in panchina, dove però gli è stato applicato del ghiaccio sull’adduttore destro. Sembra essere un problema muscolare, l’ennesimo come troppo spesso succede quando va in nazionale. E sarebbe il caso che qualcuno iniziasse a farsi sentire, perché non può essere sempre e solo una casualità. Al suo posto Jean Meneses. Da ricordare che in Cile-Ecuador, prima dell’infortunio a Sanchez, Arturo Vidal si è fatto espellere.