Sabatini: «Futuro Italia, curiosità Pinamonti. Esposito perso ma ha qualità»

Sabatini ha risposto alla domanda sul futuro degli attaccanti dell’Italia. Il giornalista ha parlato in particolare di due giocatori proprietà Inter, come Esposito e Pinamonti

ATTACCANTI DEL FUTURO − Le parole di Sandro Sabatini, su Radio Sportiva, in merito alla domanda sui possibile attaccanti futuri della Nazionale: «Sono curioso se Andrea Pinamonti progredisce ancora. Nutro anche una certa fiducia su Colombo del Lecce, che è un giovane attaccante in prestito dal Milan. Un po’, invece, si è perso Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter, che però ha delle ottime qualità e quelle non si perdono. Spero però che ritrovi presto la retta via».