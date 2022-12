Malagò: «San Siro, cerimonia apertura 2026! Stadio nuovo non ci riguarda»

Malagò, in conferenza stampa per la visita della Commissione Cio a Milano per le Olimpiadi, ha parlato di San Siro e di come sarà il luogo della cerimonia inaugurale dei giochi olimpici del 2026. Poi si è espresso sul nuovo stadio di Inter e Milan

NESSUN DUBBIO − Le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, su San Siro: «Bisogna partire dal presupposto che nella candidatura la cerimonia inaugurale è a San Siro. Non mi risulta ci sia altro posto che può avere 80mila spettatori per ospitare questo evento, non è un tema solo di immagine per l’evento, ma anche di revenues. Nuovo stadio? Non è una cosa che ci riguarda, siamo spettatori interessati ma a noi va bene tutto. Va bene se rimane questo Meazza ma è evidente che bisogna sistemare diverse cose che non sono in linea con le esigenze di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Non so se si riesce a fare nuovo Meazza, siamo aperti e fiduciosi nelle scelte dell’amministrazione». Le parole riportate da Calcio e Finanza.