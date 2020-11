Rueda: “Non ci aspettavamo la sconfitta. Sanchez ha giocato bene”

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Le parole del CT della Seleccion cilena Reinaldo Rueda a margine della sconfitta 2-1 contro il Venezuela. Il tecnico si è soffermato sulla prestazione dei suoi e in particolare su Alexis Sanchez

PREOCCUPAZIONE – Il quarto gol consecutivo di Arturo Vidal, con la maglia del Cile, non è bastato alla nazionale di Reinaldo Rueda per superare il Venezuela. A Caracas, la Seleccion perde 2-1 e il CT ha parlato così: “È un risultato sfavorevole e non ce lo aspettavamo per come stava giocando la squadra. Ma questo è il gioco del calcio e diversi calciatori, che in altre occasioni hanno mostrato ben altro livello, non sono riusciti ad incidere. Assetto tattico? La mia idea era di mantenere Meneses, che aveva giocato una buona partita contro il Perù, e includere Alexis Sanchez, che si è comportato molto bene oggi in attacco, con la partecipazione di Pinares in zona offensiva. Rischio esonero? Ogni volta che si perde una partita c’è questo rischio e in Nazionale ancora di più. La strada non è semplice, ma speriamo di poter invertire la rotta dal prossimo anno“.

Fonte: latercera.com