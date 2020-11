VIDEO – Vidal in gol in Venezuela-Cile: il...

VIDEO – Vidal in gol in Venezuela-Cile: il quarto consecutivo in nazionale

Arturo Vidal Cile-Colombia

Vidal è andato in gol ieri notte in Venezuela-Cile, anche se poi è arrivata una sconfitta per 2-1 (vedi articolo). Ecco il video della marcatura del centrocampista, che ora potrà tornare all’Inter dopo gli impegni con la nazionale.

GOL INUTILE – Arturo Vidal quando veste la maglia del Cile diventa un cecchino. Il centrocampista dell’Inter, nelle ultime tre partite con la Roja, ha segnato quattro gol. Dopo quello nel 2-2 contro la Colombia a ottobre ha fatto doppietta la scorsa settimana col Perù, e stanotte si è ripetuto. Al 14′ della partita contro il Venezuela, con la Vinotinto avanti 1-0, Alexis Sanchez ha servito sulla destra Mauricio Isla, il cui cross basso è stato sporcato da un difensore. Al limite dell’area piccola Vidal si è fiondato sul pallone, mettendolo dentro con il sinistro. Una rete che ha pareggiato l’incontro, ma non è servita a evitare la sconfitta. I padroni di casa, a dieci minuti dal termine, hanno trovato il definitivo 2-1 con José Salomon Rondon. Per il nerazzurro, tuttavia, una nuova iniezione di fiducia che si spera possa servire per migliorare il suo rendimento interista, fin qui non certo sufficiente. Di seguito il video con gli highlights di Venezuela-Cile, gol di Vidal incluso, dall’account YouTube ufficiale della nazionale cilena.