Giroud: “Doppietta con la Francia una vendetta? Abituato, mi dÃ  forza”

Giroud: “Doppietta con la Francia una vendetta? Abituato, mi dà forza”

Olivier Giroud

Giroud, convocato dalla Francia nonostante i soli trentatré minuti giocati con il Chelsea in questa stagione, ieri contro la Svezia ha realizzato la sua doppietta personale. Il calciatore, che è stato vicino all’Inter nel recente passato e potrebbe interessare anche per il mercato di gennaio, al termine della partita ha espresso la sua opinione. Di seguito le sue parole riportate da France Football

IL MOMENTO – Giroud, praticamente non utilizzato dal Chelsea, ieri ha realizzato una doppietta in Francia-Svezia. L’attaccante a gennaio molto probabilmente deciderà di lasciare il club inglese per trasferirsi altrove. L’Inter segue sempre la situazione, e potrebbe essere uno dei rinforzi di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. Queste le sue parole: «Mia doppietta oggi una vendetta visto il momento? No, per niente. Sono abituato a essere un po’ “disturbato”. Fa parte della mia carriera, mi dà ancora più forza».