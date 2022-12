Lukaku, in Francia attaccano: «Rimpiangerà la sua ultima possibilità»

In Francia i colleghi dell’Equipe non le mandano a dire e commentano in maniera super-negativa la prestazione non solo del Belgio, ma in particolare di Romelu Lukaku. Il voto in pagella è ben al di sotto la sufficienza.

SOTTO LA SUFFICIENZA– L’Equipe individua Romelu Lukaku come principale colpevole dell’eliminazione del Belgio, nonostante questa sia stata la sua prima partita e anche da subentrato. Il voto, secondo i colleghi francesi, è comunque di 3: «Entrato nell’intervallo, era anche molto scontento. Doveva salvare la sua squadra e non lo ha fatto. Rimpiangerà soprattutto la sua ultima possibilità».

Fonte: Equipe