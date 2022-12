Lukaku torna a casa alla vigilia del ritrovo dell’Inter. Ecco cosa serve ora – Sky

Alla viglia del ritrovo ad Appiano Gentile, l’Inter riacquista Lukaku. L’attaccante lascia il Mondiale in Qatar, dopo l’eliminazione del Belgio nell’ultima partita del girone contro la Croazia. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, Barzaghi spiega quando il belga si unirà alla squadra, a giorni partenza per Malta.

RITORNO – Romelu Lukaku ritrova minutaggio con il Belgio, entrando all’inizio del secondo tempo nella partita contro la Croazia. L’attaccante, però, nonostante le tantissime occasioni da gol (vedi pagella), non riesce a regalare alla propria Nazionale il passaggio agli ottavi. Lukaku lascia, così, il Mondiale e ritrova l’Inter, proprio alla vigilia dell’incontro dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, l’attaccante belga avrà qualche giorno di riposo prima di unirsi al gruppo dell’Inter. Se, da un lato, l’eliminazione del belga dalla Coppa del Mondo mortifica, dall’altro permette agli interisti di averlo a disposizione nella tournée organizzata a Malta. Lukaku, quindi, avrà tutto il tempo di recuperare la condizione fisica e di riacquistare serenità per tornare a incidere nel migliore dei modi in Serie A. Serve un Big Rom al top, come quest’anno non è ancora mai stato, per la prima partita dell’Inter contro la capolista Napoli.

Fonte: Sky Sport 24