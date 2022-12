Castagne sta con Lukaku: «Ha dato tutto! Non era facile recuperare»

Timothy Castagne al termine di Croazia-Belgio 0-0 esprime una sua opinione riguardo la partita, ma a differenza di molti media non si scaglia contro il compagno di squadra Romelu Lukaku, anzi prende le sue difese. Di seguito le sue parole a RTBF.

NESSUNA COLPA – Castagne con l’amaro in bocca commenta l’uscita ai gironi del Mondiale da parte del Belgio e difende il compagno di nazionale: «Romelu Lukaku? La colpa è di tutti, ha dato tanto in campo! Non è facile tornare dopo l’infortunio. Ha dato il massimo in campo. La cosa più importante è che fosse in campo con noi».

Fonte: RTBF