Lautaro Martinez, niente allenamento dopo il debutto flop. Ma zero dubbi

Lautaro Martinez ieri ha giocato novanta minuti nella pesantissima sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita per 1-2 (vedi articolo). Oggi la Seleccion è tornata ad allenarsi ma in maniera differente.

LA RIPRESA – Il day after di Argentina-Arabia Saudita è in campo ma non per tutti. Lautaro Martinez, riporta Olé, è fra i giocatori che non hanno preso parte all’allenamento di ripresa all’indomani della sconfitta all’esordio ai Mondiali. Nessun problema fisico o altro: semplicemente il commissario tecnico Lionel Scaloni ha dato un giorno di scarico a chi ha giocato ieri. In campo, alle 11 ora locale (le 9 in Italia), si sono presentati quelli che contro l’Arabia Saudita non sono partiti dall’inizio. La Seleccion non si allenerà nel pomeriggio, quando i giocatori potranno incontrare le famiglie. Per Lautaro Martinez e l’Argentina prossima partita – decisiva – sabato alle 20 contro il Messico, che ieri ha fatto 0-0 con la Polonia (vedi articolo).