Gosens a rischio ma l’Inter non lo svende: il dettaglio da non sottovalutare

Gosens è uno dei giocatori su cui si parla maggiormente in uscita per il mercato di gennaio dell’Inter. La sua partenza, a un anno dall’arrivo, è possibile ma Fabrizio Romano esclude che avverrà a qualsiasi costo.

PARTENZA POSSIBILE – Fabrizio Romano, da una diretta Twitch di SOS Fanta, è certo: «Per me Robin Gosens va via. Lo dico più come sensazione che come trattativa. Nel senso: tutti hanno capito che questa è la situazione che conviene di più, al giocatore per giocare e all’Inter per recuperare l’investimento fatto. Conviene anche al club futuro che lo prenderà, perché Gosens ha bisogno di giocare e riprendere il ritmo. Si è dimostrato per anni dominante ma da giocatore fisico, non da tecnico. Penso che convenga a tutti, per questo in estate si sia cercata una soluzione negli ultimi giorni. Era stato determinante il fattore tempo, perché si è provato a chiudere in quaranta ore col Bayer Leverkusen con una partita in mezzo. Adesso il tempo c’è e anche l’interesse da parte di squadre tedesche: la mia sensazione è che si possa trovare una soluzione nel bene di tutti. Poi c’è da dire che l’Inter non svenderà Gosens: anche in estate se avesse voluto accettare un prestito con diritto l’avrebbe fatto, invece no».