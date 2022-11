Messico-Polonia, Lewandowski ipnotizzato da Ochoa! Si chiude sullo 0-0

Messico e Polonia si sono sfidate alle ore 17.00 nel match valevole per il Gruppo C dei Mondiali in Qatar, lo stesso dell’Argentina di Lautaro Martinez sconfitta oggi dall’Arabia Saudita (vedi articolo). La sfida si accende al 58′ quando Lewandowski si fa ipnotizzare da Ochoa sbagliando un rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria alla sua squadra

IPNOTIZZATO – Il Messico e la Polonia si sono sfidati nel match valevole per il Gruppo C dei Mondiali in Qatar, lo stesso di Argentina e Arabia Saudita. La partita non ha regalato grandissime emozioni ma al 58′ si riscaldano gli animi dopo un calcio di rigore fischiano a Robert Lewandowski e confermato dal VAR. Il centravanti polacco del Barcellona dagli undici metri sbaglia clamorosamente facendosi ipnotizzare da Ochoa. La partita termina sullo 0-0 dopo ben sette minuti di recupero.