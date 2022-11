Lukaku, il mistero continua: Inter e Belgio, ogni settimana rinviato il rientro

Sono ormai tre mesi che Lukaku non gioca, se si eccettuano i pochissimi minuti di fine novembre tra Viktoria Plzen e Sampdoria. E adesso anche il Belgio, oltre all’Inter, comincia a vedere la stessa situazione.

PROBLEMA STRANO – Romelu Lukaku doveva tornare a metà settembre. No, dopo la sosta per Inter-Roma. Anzi, forse a Barcellona il 12 ottobre. È realmente rientrato, contro il Viktoria Plzen facendo anche gol, ma tre giorni dopo (29 ottobre) si è di nuovo fatto male con la Sampdoria. È passato quasi un altro mese e non si è più visto. Anche lì stesso tentativo: prima si pensava potesse farcela quantomeno per l’Atalanta, ora salterà anche la prima del Belgio ai Mondiali stasera col Canada (vedi articolo). Quando rientrerà? Il commissario tecnico Roberto Martinez spera sia col Marocco domenica, altrimenti con la Croazia giovedì 1 dicembre (vedi articolo). Salvo ulteriori rinvii fin qui avvenuti sempre.

LA SITUAZIONE – Lukaku si è infortunato il 28 agosto, in allenamento dopo la partita con la Lazio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia destra: in parole povere uno stiramento. In genere ci vuole un mese per recuperare, ma lo stesso Simone Inzaghi aveva parlato di “rallentamento”. Senza specificare di che tipo, se ricaduta o altro. Il 31 ottobre, dopo Inter-Sampdoria e alla vigilia del Bayern Monaco, nuovi esami strumentali a seguito di un fastidio accusato con la Sampdoria. Esito: “risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”. Lukaku l’Inter lo ha avuto per cinque partite, in realtà molto meno, il Belgio ancora no. Tutto per dei problemi fisici che, in genere, non portano a uno stop così lungo e che nessuno ha spiegato. Il mistero su Lukaku rimane ancora e anche in nazionale finora non è riuscito a venirne fuori, rinviando il rientro.