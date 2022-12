Inter ai Mondiali, in due per la gloria: il programma delle semifinali

Sono rimasti in due su sei dell’Inter ai Mondiali, si sfideranno e questo fa sì che per l’ennesima volta ci sia un nerazzurro in finale (vedi articolo). Ecco il resoconto dei quarti e il programma delle semifinali, domenica alle 16 la finalissima (c’è anche quella per il terzo e quarto posto, sabato alla stessa ora).

INTER AI MONDIALI – QUARTI DI FINALE

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Brasile 5-3 dopo i tiri di rigore (0-0, 1-1) (quarti di finale) 114 minuti con 1 ammonizione

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 0 minuti

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 120 minuti con 1 espulsione

LAUTARO MARTINEZ – Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 38 minuti con rigore trasformato nella serie finale

INTER AI MONDIALI – SEMIFINALI

MARCELO BROZOVIC, LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Croazia (semifinali) martedì 13 dicembre ore 20 a Lusail

