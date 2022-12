Prestiti Inter, oggi lunga domenica di Serie B: in campo tutti e cinque

Oggi si giocano nove delle dieci partite della diciassettesima giornata di Serie B (domani il posticipo Brescia-Parma). Questo significa che si vedranno in campo i cinque prestiti dell’Inter nel campionato cadetto: ecco gli impegni.

PRESTITI INTER – Dopo un giovedì molto positivo soprattutto per Samuele Mulattieri (vedi articolo) oggi di nuovo in campo i cinque di proprietà in Serie B. L’attaccante chiuderà la domenica, col suo Frosinone (capolista a +6 sulla seconda) che ospita il Pisa alle 20.30, e dovrebbe essere titolare. Ad aprire la diciassettesima giornata è invece il Cagliari di Franco Carboni, che riceve il Perugia. Per i sardi appena una vittoria nelle ultime undici, forte contestazione soprattutto verso l’allenatore Fabio Liverani, che dovrebbe affidarsi al classe 2003 rimasto in panchina nelle ultime due. Alle 15 giocano altri due prestiti dell’Inter, Marco Pompetti del Sudtirol contro la Ternana e soprattutto Giovanni Fabbian nella Reggina a caccia di riscatto a Como. Giovedì i calabresi hanno perso 0-3 lo scontro diretto col Frosinone. Per Eddie Salcedo c’è l’impegno Modena alle 18 col Bari, ma non dovrebbe essere titolare. Nel 2022 i prestiti Inter in Serie B giocheranno ancora nel prossimo weekend e nel turno del 26 dicembre, poi sosta fino al 14 gennaio.