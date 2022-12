Lukaku contento per l’accoglienza dell’Inter: una frase detta al rientro – CdS

Lukaku si allenerà anche oggi, nel giorno di riposo per quasi tutto il resto del gruppo squadra dell’Inter (vedi articolo). Dal Corriere dello Sport si riepiloga quanto avvenuto ieri, col rientro alla Pinetina.

IL RITORNO – Romelu Lukaku ieri ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dopo i Mondiali col Belgio e soprattutto i tanti infortuni che hanno caratterizzato la prima parte di stagione con l’Inter. Il Corriere dello Sport racconta come per lui ci sia stata una serie di esercizi in palestra, poi riscaldamento e torello col gruppo. Lukaku non ha proseguito la seduta coi compagni, limitandosi a un personalizzato che andrà avanti ancora per alcuni giorni (vedi articolo). Da parte di Lukaku c’è la soddisfazione non solo perché i tanti problemi fisici sembrano alle spalle, ma anche per l’accoglienza. Ieri ha ricevuto un saluto affettuoso dai compagni, con un virgolettato che viene riportato dal giornale (senza specificare di chi): «La tua rivincita sarà vincere lo scudetto». Il suo obiettivo è essere al 100% il 4 gennaio, per lo scontro diretto Inter-Napoli. La giornata di ieri di Lukaku ad Appiano Gentile si è chiusa con autografi e selfie con i tifosi presenti all’uscita dalla Pinetina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno