Inter, andamento dei prestiti: Mulattieri strapazza Fabbian nello scontro diretto

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, giocando anche durante i Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri si sono sfidati nello scontro diretto.

RIEPILOGO PRESTITI – L’ultimo turno di Serie B vede sfidarsi due giocatori di proprietà Inter. In Reggina-Frosinone si sono infatti incrociati Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri. E stavolta ad avere la meglio è l’attaccante dei ciociari. Il talento classe 2000 rende felice l’allenatore Fabio Grosso (qui le sue parole) firmando il gol che apre lo 0-3 finale, la quinta marcatura in stagione. Rimane invece a secco il centrocampista, finora tra i migliori giocatori della serie cadetta. Oltre a questi due, l’unico altro prestito dell’Inter a trovare minuti è Eddie Salcedo. L’italo-colombiano entra nel finale di Cittadella-Bari per festeggiare la vittoria (0-3 per i pugliesi). Rimangono invece in panchina Franco Carboni del Cagliari e Marco Pompetti del Südtirol.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Reggina-Frosinone 0-3: titolare, 75′ in campo, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Cagliari 1-0: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Frosinone 0-3: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Genoa-Südtirol 2-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Cittadella-Bari 0-3: in panchina, subentra al 75′