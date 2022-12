Inter-Milan a distanza ai Mondiali: un ex per evitare il ‘derby’ in finale

Prosegue la sfida a distanza tra Inter e Milan ai Mondiali: sono due per parte i giocatori presenti nelle due semifinali tra Argentina e Croazia da una parte e Marocco e Francia dall’altra. Solo un ex nerazzurro può evitare un ‘derby’ in finale.

SFIDA A DISTANZA – Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic da una parte. Theo Hernandez e Olivier Giroud dall’altra. Sono quattro in totale i giocatori di Inter e Milan presenti nelle due semifinali dei Mondiali. Una specie di derby a distanza che potrebbe arrivare fino alla finale. Per i nerazzurri sicuramente, dal momento che una tra Croazia e Argentina ci sarà. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, solo un ex Inter può evitare una sorta di derby a distanza in finale. Ovvero Achraf Hakimi, che insieme al suo Marocco sta stupendo il mondo intero. Piccole cose, certo. Ma anche da qui passa tutta la rivalità cittadina tra nerazzurri e rossoneri.