Inter ai Mondiali: per Lautaro Martinez oggi scontro diretto qualificazione

Ieri Dumfries si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale (vedi articolo), oggi per l’Inter ai Mondiali c’è Lautaro Martinez. Il Toro, finora protagonista non certo in positivo, è atteso dallo scontro diretto per la qualificazione Polonia-Argentina.

INTER AI MONDIALI – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

LAUTARO MARTINEZ – Polonia-Argentina (3ª giornata Gruppo C) ore 20 a Doha

Qui il programma delle partite che vedranno impegnati giocatori dell’Inter nella fase a gironi dei Mondiali.