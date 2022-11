Polonia-Argentina, tante conferme per Scaloni. Due in ballottaggio – TS

Polonia-Argentina andrà in scena questa sera alle 20. Scaloni cerca una fondamentale vittoria per centrare la qualificazione agli ottavi. Il CT conferma molti degli uomini scesi in campo contro il Messico. La probabile formazione secondo Tuttosport

SCELTE – Polonia ed Argentina si sfideranno questa sera in un match fondamentale per il passaggio alla fase successiva del Mondiale. In vista della sfida Scaloni, Ct della nazionale albiceleste, confermerà molti degli uomini scesi in campo contro il Messico, incluso Lautaro Martinez, un po’ beccato dalla critica dopo la prestazione non convincente contro la Nazionale di Lozano e compagni. Due soli i ballottaggi per gli argentini: Molina e Montiel si contendono un posto sulla fascia. A centrocampo dubbio fra Paredes ed Enzo Fernandez. Di seguito la probabile formazione secondo Tuttosport.

ARGENTINA (4-3-3): D. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fenandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

Fonte: Tuttosport