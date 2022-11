Onana e il caso col Camerun, attesa invana con Eto’o. A breve all’Inter – CdS

Onana ha sperato di poter risolvere la questione col Camerun assieme a Eto’o, ma questo non è avvenuto. Il Corriere dello Sport aggiorna su come il portiere dell’Inter ieri abbia deciso di lasciare il Qatar, chiudendo in anticipo i Mondiali.

VIAGGIO DI RITORNO – André Onana ieri ha lasciato il Qatar direzione Parigi, dove poi ha proseguito per Yaoundé ossia la capitale del Camerun. Pensava di tornare a Milano, come da biglietto della federazione (vedi articolo), ma poi non precisati motivi familiari lo hanno riportato in patria. Lunedì sperava in un contatto con Samuel Eto’o, che della stessa federazione è presidente, ma ha capito che non sarebbe avvenuto. Motivo per cui ieri Onana ha deciso di partire e di chiudere in anticipo i Mondiali. Lo ha fatto solo dopo aver postato un commento sui propri social per spiegare la situazione (vedi articolo). Scontato come ci saranno altri strascichi di una vicenda molto particolare. Il Corriere dello Sport fa sapere come Onana adesso farà qualche giorno di vacanza e poi tornerà all’Inter. Da ricordare, come raccolto ieri dalla nostra redazione, che per il momento non è previsto che si aggreghi nel ritiro a Malta (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno