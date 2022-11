Olanda-Qatar termina 2-0: gli Orange agli ottavi da primi in classifica

L’Olanda di Louis Van Gaal batte abbastanza facilmente il Qatar per 2-0. Apre Gakpo nel primo tempo (3 gol in 3 partite per il giocatore del PSV), e chiude De Jong nella ripresa.

PRIMO POSTO – L‘Olanda strappa il pass per gli ottavi da prima in classifica nel proprio girone. La partita è relativamente agevole, anche se il Qatar prova qualche sortita offensiva ma senza successo. A sbloccare la partita nel primo tempo è Cody Gakpo, a tutti gli effetti l’uomo più in forma della Nazionale Olandese. Il giocatore del PSV riesce a battere con un potente destro il portiere qatariota. L’estremo difensore dei padroni di casa viene trafitto nuovamente nel secondo tempo da Frenkie De Jong. L’azione si sviluppa dalla destra con Dumfries – anche oggi 90′ in campo – che appoggia per Klaassen, segue un cross in mezzo che porta al tiro di Depay ben respinto da Barsham, che però non può nulla sul tap-in del volante del Barcellona. Gli Orange addirittura triplicano con Berghuis, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 92′ una traversa nega la gioia del gol sempre a Berghuis. Dopo 6 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del match. L’Olanda chiude il suo girone con 7 punti e si qualifica agli ottavi di finale da prima in classifica.