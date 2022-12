Compagnoni: «Lukaku non ha deluso! Se ha un tempo solo nelle gambe…»

Lukaku parte dalla panchina nella partita di oggi contro la Croazia: il CT Martinez gli ha preferito Mertens. Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato così negli studi di Sky Sport 24 della scelta del tecnico e del bomber belga.

CHANCE – Romelu Lukaku neanche oggi parte dal primo minuto contro la Croazia (vedi articolo). Il CT belga Roberto Martinez ha scelto Dries Mertens al suo posto. Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’attaccante: «Lukaku non ha deluso! Non ha mai giocato a causa degli infortuni, è particolare la sua situazione. Se Lukaku ha un tempo solo nelle gambe, deve entrare assolutamente. Il CT Martinez sarebbe pazzo a non utilizzarlo. Lui e Charles De Ketelaere possono essere decisivi per vincere la partita». Così Compagnoni sull’attaccante dell’Inter ma anche sul centrocampista del Milan, finiti nuovamente in panchina.