Lukaku, niente da fare: minuti giocati e parole del CT Martinez inutili per il 90 dell’Inter

Incredibile la decisione del CT Martinez sulla formazione schierata contro la Croazia. Nella partita più decisiva del Mondiale il Belgio decide di dare fiducia a Mertens. Per Lukaku ancora un’altra panchina. Il numero 90 dell’Inter entrerà nuovamente a partita in corso?

MINUTAGGIO – Nella partita di oggi può essere eliminata già ai gironi una delle due semifinaliste ai Mondiali di Russia 2018. La Croazia di Marcelo Brozovic e il Belgio di Romelu Lukaku si scontreranno per ottenere gli ottavi di finale. Il primo partirà da titolare, mentre sul secondo c’è una notizia clamorosa. Nonostante i minuti giocati con il Marocco e le parole in conferenza stampa del CT Roberto Martinez (vedi dichiarazioni), il bomber dell’Inter partirà ancora dalla panchina. Dries Mertens sarà il titolare in Croazia-Belgio (vedi formazioni ufficiali). Lukaku dovrà essere pronto per entrare a partita in corso. Martinez non è stato convinto dalla forma fisica del suo attaccante e ha deciso di lasciarlo fuori. Il match è decisivo ma in caso di pareggio o sconfitta questa scelta farà grande rumore…