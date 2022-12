Brozovic perno del passato, presente e futuro: Croazia e Inter ai suoi piedi

Anche nella partita contro il Belgio dell’amico Lukaku (vedi focus), decisiva per gli ottavi di finale, Brozovic viene preferito come regista del centrocampo della Croazia. Il numero 77 dell’Inter si conferma più che mai al centro dei progetti presenti e futuri di Inzaghi e Dalic.

PERNO CENTRALE – Marcelo Brozovic si conferma anche nei Mondiali di Qatar 2022 il centro della sua nazionale. La Croazia farà affidamento anche nella partita con il Belgio al numero 77 dell’Inter, che occuperà il centro del campo in veste di regista. Luka Modric lo ha più volte incensato e incoronato. E ora il “Coccodrillo” croato si destreggia al meglio. La splendida prestazione fornita contro il Canada ha permesso alla sua squadra di poter sperare anche in un pareggio per la qualificazione agli ottavi di finale. Brozovic è il vero e proprio perno e simbolo del passato, del presente e del futuro. Croazia e Inter sono ai suoi piedi. E possono ritenersi fortunati, come il CT croato Zlatko Dalic e l’allenatore interista Simone Inzaghi . Dopo una prima parte di stagione opaca a causa dell’infortunio alla coscia, il centrocampista si sta riprendendo la ribalta in Qatar. L’obiettivo è far gioire la sua patria e riconquistare la titolarità con l’Inter, insidiata dal turco Hakan Calhanoglu in cabina di regia.