Brambati: «Deluso da Lautaro Martinez! Mi aspettavo fosse suo Mondiale»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Lautaro Martinez. L’ex calciatore è deluso dalle prestazioni dell’attaccante argentino al Mondiale

DELUSO – Queste le parole di Brambati: «Lautaro Martinez? Mi aspettavo fosse il suo Mondiale. E quindi sono un po’ deluso. Poi anche Paolo Rossi nelle prime tre partite dell’82 fu un ombra e poi fu il suo mondiale. Da qui alla fine, attenzione, non lo sappiamo potrebbe pure diventare il suo mondiale. Io mi aspettavo risultasse determinante fin dalla prima partita. Ho l’amaro in bocca. Mi dispiace, perché secondo me è un campione e mi piace tantissimo come punta. Non vedo i motivi per cui sia incappato in queste prestazioni sottotono».