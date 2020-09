Perisic, infortunio già risolto? Va a parlare: “Migliorati, ma due piccoli errori”

Ivan Perisic Bayern Monaco

Perisic è stato sostituito al 66′ di Francia-Croazia e le immagini della regia internazionale lo hanno inquadrato dolorante, mentre veniva massaggiato al ginocchio sinistro dallo staff medico (vedi articolo). L’esterno, rientrato all’Inter dal prestito al Bayern Monaco, sembra però stare bene: è andato a parlare a fine partita.

TUTTO RISOLTO? – Ivan Perisic non ha niente da dire sul suo infortunio. Il giocatore dell’Inter, nel post partita di Francia-Croazia, si sofferma solo sul campo e già il fatto che rilasci un’intervista è un segnale positivo: «È stata una partita differente rispetto alla prima che abbiamo giocato col Portogallo (persa 4-1, ndr). In questa abbiamo fatto molto meglio, dall’inizio abbiamo provato a spingere. Siamo stati bravi e solidi, abbiamo attaccato e segnato: abbiamo anche avuto varie occasioni per fare il secondo, ma due piccoli errori alla fine (del primo tempo, ndr) ci sono costati due gol. Dobbiamo guardare la partita di nuovo, per vedere dove abbiamo sbagliato. Ma credo che sia stato una partita buona e, guardando tutti i novanta minuti, abbiamo già migliorato rispetto alla prima. Dobbiamo andare avanti».