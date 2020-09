Vidal, una rinuncia per l’Inter. E il Barcellona trova l’attaccante

Vidal sta facendo delle rinunce personali, pur di potersi trasferire all’Inter. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, però, c’è di più: il Barcellona insiste per Memphis Depay, cosa che libererebbe definitivamente Lautaro Martinez per il quale stasera si è parlato di rinnovo (vedi articolo).

IN CHIUSURA – Finalmente la stampa catalana, in questo caso Mundo Deportivo, cambia nomi e non parla più di Lautaro Martinez: “Arturo Vidal rinuncia al contratto. Non riceverà il suo ultimo anno per potersi trasferire all’Inter. Memphis Depay ammette che c’è un interesse da parte del Barcellona per prenderlo, con Ronald Koeman come chiave. Il club prova a inserire Samuel Umtiti nell’operazione che lo riporterebbe al Lione“.