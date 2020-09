Gravillon altra uscita dell’Inter: tris di opzioni, una in Serie A – AP

Andrew Gravillon

Gravillon è rientrato all’Inter dopo il prestito all’Ascoli, ma non dovrebbe rimanere. Il difensore francese, ex Primavera, secondo quanto fa sapere Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale è richiesto in Serie A, in Serie B e in Liga.

DOVE VA? – Per il giornalista Alfredo Pedullà può essere il momento dell’esordio in Serie A: “Andrew Gravillon è rientrato all’Inter dopo il prestito di Ascoli. Il difensore centrale classe 1998 ha un’offerta dalla Spagna, ma è un profilo che piace anche al Cagliari, indipendentemente dal concreto tentativo in corso del club rossoblù per Federico Fazio. Per Gravillon ci sta provando la Reggina, a prescindere dalla trattativa avanzata per Thiago Cionek“.

