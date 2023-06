Olanda-Italia, Mancini da spazio a due dell’Inter dal 1′! La probabile – Sky

L’Italia di Roberto Mancini, domani, giocherà la finale per il terzo/quarto posto di Nations League contro l’Olanda. Secondo Sky Sport il CT potrebbe dare spazio dal 1′ a Darmian e Dimarco

SCELTE – Olanda-Italia andrà in scena domani alle 15:00 nella finale per il terzo/quarto posto di Nations League. Secondo quanto riferito da Sky Sport il CT Mancini dovrebbe operare diversi cambi rispetto all’undici schierato contro la Spagna. Spazio, dal 1′, per Matteo Darmian e Federico Dimarco sulle corsie esterne. Possibile turno di riposo per Barella. L’allenamento della Nazionale, in programma questo pomeriggio, darà ulteriori indicazioni sulla possibile formazione che sceglierà Mancini per la sfida di domani contro la nazionale “oranje”