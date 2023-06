Inter, tanti giovani di rientro dai prestiti: gli scenari sul mercato

L’Inter vedrà tornare diversi giovani calciatori dai rispettivi prestiti: da Fabbian, passando per Agoumé, saranno diverse le situazioni da monitorare con prospettive di mercato e non solo

VALUTAZIONI – Non solo il mercato in entrata, l’Inter nelle prossime settimane vedrà il rientro in rosa di diversi calciatori dai rispettivi i prestiti in giro per l’Italia in Europa. Le situazioni più interessanti, e certamente in bilico, riguardano Giovanni Fabbian, di rientro dalla Reggina, Lucien Agoumé, in prestito al Troyes e Samuele Mulattieri e Sebastiano Esposito, rispettivamente di ritorno a Milano dai prestiti a Frosinone e Bari. Per i quattro giovani potrebbero aprirsi diversi scenari sul mercato, e non solo, nelle prossime settimane.

CHI RESTA – Ad oggi nessuno dei quattro giovani calciatori è certo della permanenza all’Inter nella prossima stagione. Il profilo fra i quattro che, ad oggi, sembra più pronto per il grande salto è Giovanni Fabbian: il centrocampista, classe 2003, ha disputato un campionato di Serie B di alto livello chiuso con 36 presenze, 8 gol ed 1 assist all’attivo. Inzaghi potrebbe decidere di visionarlo in ritiro per poi decidere se mandarlo un altro anno in prestito o lasciarlo in rosa ed utilizzarlo come back-up di uno dei centrocampisti titolari. Anche Sebastiano Esposito potrebbe avere una chance di permanenza: l’Inter ha in programma una rivoluzione del reparto attaccanti e con le incertezze su Lukaku e Correa e l’imminente addio di Dzeko, il profilo di Esposito potrebbe tornare utile per il ruolo di quarta punta.

CHI PUO’ PARTIRE – Discorsi diversi per Agoumé e Mulattieri. Il centrocampista nel suo prestito al Troyes non è riuscito ad imporsi: appena 15 presenze ed un assist in stagione. Numeri non confortanti e che porteranno l’Inter a riflettere: il classe 2002 potrebbe partire un’altra volta in prestito, in una squadra in grado di garantirgli il minutaggio utile alla crescita. Mulattieri, invece, verrà probabilmente utilizzato come pedina di scambio nell’affare Frattesi col Sassuolo: l’attaccante ha fatto benissimo con il Frosinone in B con 15 gol in 29 presenze. La squadra neroverde dovrebbe essere quindi lo step successivo della carriera del classe 2000.