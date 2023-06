Gosens e Inter tra ambizioni e costi: due strade percorribili per risolvere

Gosens non ha ancora trovato la sua dimensione all’Inter, che al momento non può dire di aver azzeccato il colpo di mercato sulla fascia sinistra. L’esterno tedesco non può restare ad Appiano Gentile per fare da comparsa e in estate andrà presa una decisione tra le due opzioni

MAI DAVVERO TITOLARE – L’operazione Robin Gosens va di pari passo con quella che ha come protagonista Joaquin Correa (vedi focus). O quasi. Investimento simile, problematiche simili, stessa età. Il classe ’94 tedesco arriva a Milano a gennaio 2022. E in un anno e mezzo non riesce a imporsi. Ovvio, arriva già infortunato. Meno ovvio il fatto che abbia problemi su problemi. Non tanto a livello infortuni e/o ricadute, bensì per il fatto che non riesce a trovare continuità sulla fascia sinistra. L’Inter punta su Gosens per sostituire Ivan Perisic, che va via a parametro zero. E invece il nuovo acquisto si ritrova per fare da vice a Federico Dimarco, che si riscopre quinto mancino dopo una prima stagione più da terzo in difesa che da centrocampista di fascia. Lo spazio per Gosens nello scacchiere di Simone Inzaghi è sempre meno, eppure resta un potenziale da sfruttare. Solo per una questione di equilibri e fiducia Inzaghi non modifica più la sua formazione-tipo: Gosens conclude la sua prima stagione completa all’Inter da (buona) riserva. I miglioramenti rispetto alla prima metà di avventura nerazzurra sono evidenti e danno fiducia, ma senza mai essere titolare. Da Perisic a Dimarco, per il momento Gosens è solo un eterno vice.

Inter al bivio con Gosens: le strade percorribili

CEDERE O RILANCIARE – I numeri di per sé non sono neanche da buttare, perché Gosens mette a segno comunque 4 gol. Di cui alcuni pesanti, come quello in casa del Barcellona in Champions League all’89’, prima del 3-3 finale in pieno recupero. C’è che Dimarco fa molto meglio sia alla voce gol (6) sia soprattutto alla voce assist (9). Paradossalmente, addizionando i dati di Dimarco a quelli di Gosens, esce esattamente il prezioso bottino di Perisic nell’ultima stagione in Italia. Due semi-titolari per sostituirne uno titolarissimo, ma il tedesco è troppo “costoso” rispetto al prodotto del vivaio italiano per avere quel “semi-” introduttivo. Gosens, essendo anche un potenziale titolare della Nazionale Tedesca, non può fare da backup a Dimarco. Per questo motivo, dovendo scegliere chi e come sacrificare, l’Inter valuta il numero 8 come cedibile. E come nel caso di Correa, la cessione “ideale” può arrivare per una cifra più vicina ai 20 anziché ai 15 milioni di euro. Probabilmente senza necessità di ammortizzare ulteriomente la spesa con un anno di prestito. A differenza dell’attaccante argentino, infatti, Gosens ha ancora appeal sul mercato e un ingaggio che non spaventa. L’Inter sa di avere un asset importante, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026, non solo per la Serie A ma anche a livello internazionale. E una volta riscattato ufficialmente dall’Atalanta può fare la sua scelta: puntare sull’ambizioso Gosens per rilanciarlo come titolare (anche se non titolarissimo) oppure cederlo per reinvestire il ricavato su un alter ego di Dimarco più economico e meno ingombrante. Non ci sono altre alternative.