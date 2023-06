Sneijder: «Champions League con l’Inter, cose accadono per una ragione»

Wesley Sneijder, nel corso di una lunga intervista concessa al portale SportBible, ha parlato dei suoi anni all’Inter e del Pallone d’oro del 2010 sfumato

RIMPIANTO – Questo il racconto di Sneijder: «Real Madrid? L’unico rimpianto dell’esperienza con i blancos è stato il divorzio con la mia prima moglie. Ero giovane, pensavo che l’alcool fosse la medicina per scordare le cose. Ma mi ha fatto infortunare e perdere la forma fisica. Quindi alla fine ho dovuto lasciare il club. Rimpiango solo quello: se fossi stato forte mentalmente all’epoca sarei potuto essere allo stesso livello di Benzema e Cristiano Ronaldo e stare tanti anni al Real Madrid. D’altra parte però ho lasciato il club ed ho vinto la Champions League con l’Inter, quindi le cose accadono per una ragione. Pallone d’oro? Ero sorpreso. Ma ad essere onesto, non mi importava. Avevo un solo sogno, ed era vincere la Champions League, sai. E questo, per me, era più prezioso che vincere premi individuali. Ma ancora adesso, sono passati 13 anni da quando tutti parlano del fatto che avrei dovuto vincere questo Pallone d’Oro nel 2010, e questo mi dà ancora una bella sensazione. Sai cosa voglio dire? Per me, ha più valore che le persone di cui il mondo parla ancora che dovevo vincere».

Fonte: SportBible.com