Frattesi, vantaggio Inter sulle concorrenti! C’è il sì del calciatore: le cifre – SM

Davide Frattesi è il nome più caldo nel mercato dell’Inter. Secondo SportMediaset il club nerazzurro è in vantaggio sulla folta concorrenza: mancano però alcuni incastri per chiudere la trattativa

VANTAGGIO – Davide Frattesi è l’obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da SportMediaset nonostante le parole di Carnevali arrivate nella giornata di ieri (vedi articolo) il club nerazzurro si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti: è stato il primo club a muoversi per il calciatore ed ha già incassato il sì del calciatore che in nerazzurro andrebbe a percepire 2,5 milioni in 5 anni, contro i 700mila euro di ingaggio percepiti al Sassuolo. L’Inter, inoltre, ha la contropartita che piace ai neroverdi: Samuele Mulattieri, nell’ultimo anno in prestito al Frosinone. Per chiudere però serve prima una cessione per arrivare ai 35 milioni complessivi richiesti dal club neroverde.