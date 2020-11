Marocco-Repubblica Centrafricana 4-1: Hakimi segna ma esce per una botta

Hakimi Inter

Hakimi sblocca la gara tra Marocco e Repubblica Centrafricana con un tocco d’esterno pregevole su assist di Ziyech. La gara, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, è poi terminata 4-1 in favore della nazionale marocchina

LETALE – Nonostante le ultime prestazioni sottotono, Achraf Hakimi non ha perso il vizietto del gol. Nel corso della gara di qualificazione Mondiali, Marocco-Repubblica Centrafricana, gli sono bastati dieci giri di lancette per trovare la via della rete. Come potete osservare nel video qui sotto, è pregevole anche il suggerimento del fantasista del Chelsea Ziyech, che spalanca le porte dell’area di rigore ad Hakimi. Il laterale dell’Inter è poi freddissimo davanti al portiere della Repubblica Centrafricana. Unico neo della serata: l’uscita anzitempo di Hakimi per uno scontro di gioco attorno all’ora di gioco. Il laterale dell’Inter si è reso protagonista di uno scontro con il portiere avversario ed è stato costretto ad abbandonare la partita. La gara è terminata 4-1 in favore della nazionale marocchina.