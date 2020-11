Italia-Polonia: Barella fondamentale per Mancini, Romagnoli più di Bastoni

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Dopo la buona prova contro l’Estonia, il CT Roberto Mancini tiene le carte coperte sul ballottaggio Romagnoli-Barella, per il match di Nations League Italia-Polonia, complice un problema fisico per Leonardo Bonucci. Tornerà titolare Nicolò Barella a centrocampo

BALLOTTAGGIO – Archiviata la passerella contro l’Estonia, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a rituffarsi sugli impegni di Nations League. Italia-Polonia e Bosnia-Italia sono gli ultimi due ostacoli verso le final four. La gara contro i polacchi, nello specifico, sarà decisiva per gli equilibri del gruppo A1. Il match, in programma domenica sera al Mapei Stadium, non vedrà Leonardo Bonucci e Moise Kean tra i suoi protagonisti. Il difensore della Juventus è alle prese con un problema agli adduttori e difficilmente sarà della partita. Discorso simile per il classe 2000 del Paris Saint-Germain, che è già tornato in Francia per ricongiungersi col suo club d’appartenenza. Per sostituire il difensore centrale juventino, è stato provato anche Alessandro Bastoni, ma il favorito per una maglia da titolare è Alessio Romagnoli, al fianco di Acerbi.

CONFERME – In mezzo al campo, per Italia-Polonia, Mancini dovrebbe riproporre il collaudato terzetto composto da Jorginho, Barella e Locatelli. Davanti, invece, spazio ad Andrea Belotti, Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.