Hakimi, gol dopo 10′ con il suo Marocco contro la Repubblica Centrafricana

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter

Dopo 10 minuti, Achraf Hakimi ha mandato in vantaggio il suo Marocco nella sfida contro la Repubblica Centrafricana, in corso ora per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa.

RETE – Gioia in nazionale per Achraf Hakimi, al quale sono bastati solo dieci minuti per portare in vantaggio il suo Marocco. Il terzino dell’Inter è andato in gol contro la Repubblica Centrafricana, nella sfida ancora in corso valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.