Collovati risponde a Marotta: “Sue parole giuste! Certi giocatori…”

Fulvio Collovati

Fulvio Collovati, ex campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982, attraverso il suo profilo “Facebook” ha voluto rispondere alle parole di Marotta – Amministratore Delegato dell’Inter – riguardo al problema stipendi nel calcio (vedi articoli).

RISPOSTA – Fulvio Collovati risponde alle parole di Marotta sul problema stipendi nel calcio. Queste le sue parole, pubblicate sul suo profilo “Facebook”: “Tutto giusto quello che ha detto Marotta abile dirigente e uomo perbene. Il calcio è in default!! E’ vero mancano ricavi , ma se si cominciasse a pagare meno determinati giocatori che giocano sì o no 10 partite l’anno e non sono assolutamente determinanti , sostituendoli con ragazzi delle giovanili ,forse non sarebbe la soluzione migliore? Per tutte le squadre sia chiaro…”. Tra i giocatori menzionati dall’ex giocatore, spiccano proprio quelli dell’Inter. Inutile specificare che il dito è puntato soprattutto nei confronti di Christian Eriksen, Alexis Sanchez e Radja Nainggolan.