Italia, test contro la Primavera della Cremonese: anche Bastoni in campo

Oggi la Nazionale dell’Italia ha disputato un test contro la Primavera della Cremonese. In campo anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Ecco i dettagli del comunicato della FIGC.

SGAMBATA – Dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera, l’Italia scende in campo anche oggi, per una sgambata. Al Centro Tecnico Federale “Vittorio Pozzo” gli uomini di Roberto Mancini hanno infatti disputato un test contro la Primavera della Cremonese. Un’occasione per schierare i giocatori che ieri sera non sono scesi in campo, tra cui Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Al termine di due minitempi da 25 minuti, gli azzurri chiudono la gara vincendo col risultato di 9-1: secondo quanto riportato il comunicato della FIGC, le reti sono di Federico Chiesa, Andrea Belotti (una tripletta a testa), Matteo Pessina (per lui una doppietta) e Federico Bernardeschi.