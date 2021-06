Romelu Lukaku non entra nel tabellino dei marcatori di Danimarca-Belgio. Ma al termine della gara la UEFA lo sceglie ugualmente come MVP del match.

SEMPRE MVP – Romelu Lukaku arriva a Euro2020 da dominatore incontrastato e MVP della Serie A. Un titolo con cui l’attaccante del Belgio mantiene un feeling altissimo. Dopo il premio di sabato, grazie alla doppietta contro la Russia, BigRom viene incoronato MVP anche di Danimarca-Belgio. Nonostante la vittoria della Nazionale del ct Roberto Martinez arrivi grazie all’ingresso di Kevin De Bruyne, l’attaccante dell’Inter contribuisce attivamente ad entrambi i gol che firmano la rimonta di oggi. Ecco il tweet che la UEFA dedica al 9 belga:

🌟 Romelu Lukaku is recognised for his sensational second-half performance 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/9ss0748TjB

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021