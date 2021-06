Raspadori-Inter, affare da concludere a prescindere da Lautaro Martinez

L’Inter è interessata all’acquisto di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Un affare che dovrebbe però prescindere dal futuro di Lautaro Martinez.

GIOVANE TALENTO – Giacomo Raspadori è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, e i suoi numeri sono ormai noti. Sei reti nell’ultima Serie A, dopo le (prime) due della stagione scorsa. Un bottino che, unito alla giovane età (classe 2000), basta a formare una nutrita folla di club interessati davanti alla sede del Sassuolo. Tra questi c’è anche l’Inter, che vede nel 21enne azzurro un profilo interessante per sostituire un pezzo grosso dell’attacco Campione d’Italia.

AFFARE DA DEFINIRE – Gli esperti di mercato parlano infatti di Raspadori come primo rinforzo per l’attacco dell’Inter, in caso di cessione di Lautaro Martinez. I nerazzurri tenterebbero quindi di replicare col giovane italiano la stessa operazione fatta nel 2018 col Toro. Il Sassuolo chiede 25 milioni di euro, l’Inter è disposta a inserire diverse contropartite tecniche per ridurre il prezzo. La trattativa non sarà affatto facile, nonostante gli ottimi rapporti tra le due dirigenze. In attesa di sviluppi, però, smentiamo subito il legame tra i due attaccanti.

LEGAME INESISTENTE – Come in ogni situazione, esistono due scenari, uno ideale e uno ottimale. Sostituire Lautaro Martinez con Raspadori rientra completamente nello scenario ottimale. E l’Inter dovrebbe invece perseguire il primo, rinforzando l’attacco con un giocatore dalle caratteristiche simili al Toro. Raspadori, infatti, ha 6 gol nell’ultima Serie A con appena 20 tocchi di media a partita; il 10 nerazzurro ha invece 17 gol all’attivo, con 28 tocchi di media. Sono quindi attaccanti brevilinei abituati a vivere appieno ogni momento della gara, sfruttando al meglio ogni pallone. Un profilo come questo serve a questa Inter, con Lautaro Martinez.