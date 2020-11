Italia si raduna a tappe: 10 Azzurri in isolamento, fiducia per 4 uomini – SM

L’Italia di Mancini si è ritrovata oggi a Coverciano per le tre gare contro Estonia, Polonia e Bosnia. Secondo quanto riportato da “sportmediaset.it”, il gruppo Azzurro si radunerà a tappe. Oggi ne sono arrivati 20, compreso Bastoni (vedi articolo), domani ne arriveranno altri 12 e poi c’è il dubbio sui 10 in isolamento fiduciario (vedi articolo). Intanto interviene anche Gabriele Gravina (vedi articolo)

ISOLAMENTO – L’Italia di Roberto Mancini deve far fronte a diversi problemi legati al Coronavirus. Oltre allo stesso tecnico, ancora in isolamento per aver contratto il virus, c’è un grande punto di domanda sui dieci giocatori costretti dalle Asl all’isolamento fiduciario: Acerbi, Barella, D’Ambrosio, Biraghi, Castrovilli, Cristante, Immobile, Mancini, Pellegrini e Spinazzola. C’è fiducia per i tesserati di Inter e Fiorentina, mentre per quelli di Lazio e Roma la situazione appare un tantino più ingarbugliata.

GRUPPO – Oggi a Coverciano sono arrivati 20 Azzurri: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano, Tonali, Bastoni e Zaccagni. Domani ne arriveranno altri 12: gli otto già dispensati dai primi due giorni di ritiro, vale a dire Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Più i quattro del Sassuolo: Berardi, Caputo, Locatelli e Ferrari, per i quali entro 48 ore dovrebbe terminare l’isolamento fiduciario.

