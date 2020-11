Gravina: “Tamponi? FIGC auspica la centralità di gestione. Il protocollo…”

Gabriele Gravina presidente FIGC

Gravina, a margine del Consiglio Federale, oltre a intervenire sull’argomento delle Asl (vedi articolo) parla anche della questione tamponi. Il presidente della FIGC espone il concetto di base. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Sky Sport”

PROTOCOLLO – Gabriele Gravina interviene anche sulla questione Protocollo e tamponi: «Io credo che per rendere il protocollo omogeneo per tutti basta leggerlo e applicarlo correttamente, poi se qualcuno lo fa in maniera difforme difforme viene deferito e poi porta le sue ragioni. Questo vale anche per il caso della Lazio, sulla quale la Procura sta mandando avanti la sua inchiesta. Vedremo quale sarà l’esito di queste indagini, così come è avvenuto in altre situazioni».

CENTRALITÀ – Prosegue Gravina: «Come Federazione abbiamo un concetto di base: vale a dire la centralità di gestione dei tamponi. La Federazione ha fatto le sue proposte, diverse società hanno fatto altrettanto. Non entro nel merito delle autonomie delle varie Leghe, ho auspicato mettendo a disposizione le nostre proposte. L’auspicio è che ci sia una centralità di gestione da parte di tutte e tre le Leghe».