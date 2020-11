Gravina su Asl e Nazionale: “Italia non sta facendo bella figura. La FIFA…”

Condividi questo articolo

Gabriele Gravina

Gravina è intervenuto sulla questione del giorno, vale a dire il mancato coordinamento tra le Asl per quanto riguarda i giocatori da mandare in Nazionale. Il presidente della FIGC appare molto amareggiato. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Sky Sport”

AMAREZZA – Gabriele Gravina interviene sull’argomento Asl e convocazioni in Nazionale: «C’è una piccola mia preoccupazione sul mancato coordinamento di alcune Asl. So che è intervenuta la FIFA sulle società interessate perché i regolamenti prevedono che la mancata disponibilità di alcuni di giocatori a livello internazionale comporti delle sanzioni. Noi ci siamo mossi con i nostri ministri competenti per avere risposte sul coordinamento delle Asl. L’Italia in questo contesto non sta facendo una bella figura, lo dico con rammarico perché purtroppo avere pressioni da altre Federazioni in questo momento, in cui dovremmo dimostrare maggior compattezza, siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo».