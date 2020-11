Italia-Polonia, Mancini perde Bonucci: due giocatori dell’Inter in campo?

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

Domani alle 20.45 l’Italia guidata da Roberto Mancini affronterà la Polonia nella quinta giornata di Nations League. Ecco le ultime sugli azzurri in vista di quella che è una sfida determinante per la qualificazione alla fase finale del torneo.

PROBABILE FORMAZIONE – La Polonia guida il girone 1 della Lega A di Nations League con 7 punti, segue l’Italia a 6 e l’Olanda a 5. 2 solo i punti della Bosnia-Erzegovina. La sfida in programma domani a Reggio Emilia rappresenta una grande occasione per il sorpasso in classifica. Ecco quindi la probabile formazione di Roberto Mancini (in panchina ci sarà il suo vice Evani data la positività al Covid-19 del Commissario Tecnico, ndr): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

INFORTUNIO – Salgono quindi le quotazioni di Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro infatti dovrebbe sostituire Leonardo Bonucci infortunato che ha lasciato il ritiro azzurro. L’Italia oggi ha però perso anche un giocatore dell’Inter: Roberto Gagliardini (QUI le ultime).