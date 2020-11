Martinez (CT Belgio): “Lukaku? Segnali positivi. Oggi in allenamento…”

Martinez (CT Belgio): “Lukaku? Segnali positivi. Oggi in...

Romelu Lukaku giocherà domani in Belgio-Inghilterra? L’nerazzurro è in dubbio e della sua presenza o meno in campo dal primo minuto ha parlato il Commissario Tecnico dei belgi Roberto Martinez

OTTIMISMO – Roberto Martinez ha parlato così di Romelu Lukaku: «Vedremo oggi cosa succederà nell’allenamento. I segnali arrivati sono positivi. Sta lavorando sodo». L’attaccante nerazzurro infatti – secondo quanto riportato da HLN – oggi si è allenato per la prima volta con il gruppo.

