Borussia Monchengladbach, giocatore positivo al Covid-19: il comunicato

Borussia Mönchengladbach-Inter, quinta giornata del Girone B di Champions League, si giocherà il primo dicembre alle 21. Entrambi i club devono però oggi farei conti con i casi di positività al Covid-19.

COMUNICATO UFFICIALE – “Durante l’ultimo turno dei test Covid-19 effettuati tra i giocatori e staff tecnico, un giocatore della prima squadra è risultato positivo. Su richiesta del giocatore, il club ha deciso di non divulgare il proprio nome. Il giocatore in questione è attualmente in quarantena. Dopo aver discusso con le autorità sanitarie, nessun altro membro dello staff di gioco o allenatore deve isolarsi a causa delle misure igieniche in atto presso il club. In un giro di test effettuati ieri, il resto dei giocatori e dello staff della prima squadra ha riportato risultati negativi”.

