Italia, Mancini parte con tre dell’Inter in campo! Uno resta in panchina

È in programma questa sera alle 20.45 la sfida di UEFA Nations League tra Italia e Inghilterra. A San Siro saranno tre i giocatori dell’Inter che Roberto Mancini schiererà in campo dal primo minuto. Mentre uno resterà in panchina, pronto a subentrare.

TRE SU QUATTRO – Sono tre i giocatori dell’Inter che questa sera – a San Siro – scenderanno in campo con la maglia dell’Italia contro l’Inghilterra. Roberto Mancini schiera infatti dal primo minuto Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Soltanto panchina dall’inizio per Alessandro Bastoni, con Leonardo Bonucci che – fascia di capitano al braccio – giocherà al fianco di Acerbi nel quartetto difensivo.