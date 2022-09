Dzeko guida l’attacco della Bosnia: sfida a un ex dell’Inter

Edin Dzeko guiderà questa sera l’attacco della Bosnia contro il Montenegro in UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter indosserà, come al solito, la fascia da capitano della sua squadra. E sfiderà proprio un ex nerazzurro.

LEADER – Sfida importante in UEFA Nations League questa sera per la Bosnia contro il Montenegro. In campo, come prevedibile, ci sarà anche Edin Dzeko che guiderà l’attacco della sua Nazionale. Con tanto di fascia da capitano. Di fronte si troverà un ex Inter, ovvero Stevan Jovetic, anch’egli capitano della propria rappresentativa.