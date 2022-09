Gosens, nella Germania come all’Inter: Flick parte con altre scelte

Si avvicina il calcio d’inizio della sfida di UEFA Nations League tra Germania e Ungheria. Per Robin Gosens, come ultimamente successo all’Inter, solo partenza dalla panchina: Hans-Dieter Flick parte con altre scelte.

SCELTE DI FORMAZIONE – Come all’Inter, così nella Germania. Robin Gosens questa sera si accomoda in panchina dal primo minuto, pronto però per subentrare nella sfida di UEFA Nations League contro l’Ungheria. Hans-Dieter Flick sulla sinistra punta tutto sull’esterno sinistro David Raum, in forza al Red Bull Lipsia.